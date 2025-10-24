Cambio en la SuperSalud: el encargo de Luis Alberto Martínez duró un día

El Ministerio de Salud formalizó, a través del Decreto 1112 de 22 de octubre de 2025, la renuncia de Helver Giovanny Rubiano García como superintendente nacional de Salud, cargo que había ocupado desde noviembre de 2024.

Ese mismo día, se designó a Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social, como encargado de la Superintendencia. Sin embargo, el encargo se eliminó al día siguiente, lo que lo convirtió en un relevo de apenas 24 horas.

En su reemplazo, se nombró al viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, para asumir la dirección temporal de la Superintendencia y garantizar la continuidad operativa de la entidad.

Aunque el Gobierno calificó el movimiento como “transitorio”, el nuevo encargado Urrego deberá enfrentar los retos inmediatos de la entidad mientras se define un superintendente en propiedad.

