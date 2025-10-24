Capturado en Santa Marta ciudadano peruano que tenía circular roja de Interpol

Santa Marta

Mediante acciones adelantadas por la Policía Nacional en la ciudad, fue capturado un ciudadano solicitado a nivel internacional mediante Circular Roja de Interpol, por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado, a solicitud del estado peruano.

Según la información entregada por las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo durante el desarrollo de actividades de registro y control por uniformados del modelo del servicio de policía orientado a las personas y los territorios, quienes, al verificar la identidad de esta persona, registraba un requerimiento judicial vigente en su contra.

Le puede interesar:

Alias ‘Fabian’ o ‘Rodolfo’, cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena, murió operativo policial

Según las investigaciones, esta persona ocultaba clorhidrato de cocaína en electrodomésticos que eran enviados al vecino país.

El detenido fue dejado a disposición de la Autoridad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará los trámites correspondientes para su extradición.