ColorLoto: resultados del 23 de octubre de 2025

ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Resultados de ColorLoto hoy 23 de octubre

Este 23 de octubre de 2025 se jugó el acumulado de ColorLoto. Conozca a continuación los resultados:

¿Cómo jugar Color Loto?

Miles de colombianos le siguen apostando a la suerte a través de juegos de azar como el Baloto, la lotería y más. Es por eso que se anunció una innovadora estrategias para que cada vez sean más los colombianos que puedan llevarse millonarios premios.

De acuerdo con la página web de Baloto, ColorLoto es una nueva mecánica, donde los colores y los números se combinan con la suerte y la diversión para hacer ganar millones.

Los apostadores deberán elegir 6 colores entre amarillo, azul, rojo, verde, negro y blanco. Luego, deberá asignarle un número del 1 al 7.

Tenga en cuenta que la idea es que puede jugar con colores repetidos, pero no con el mismo número, o puede jugar con números repetidos, pero no con el mismo color.

“No puedes repetir combinaciones iguales de número y color”, dice Baloto.

Juegue ColorLoto en línea aquí.

¿Cómo se gana ColorLoto?

6 aciertos de número y color, No importa el orden de las balotas.

5 aciertos de número y color, no importa el orden de las balotas.

4 aciertos de número y color, no importa el orden de las balotas.

3 aciertos de número y color, no importa el orden de las balotas.

6 colores sin importar el número, no importa el orden de las balotas.

6 números sin importar el color, no importa el orden de las balotas.

¿Cómo se paga ColorLoto?

Premios menores a 182 UVT se pagan en puntos de venta autorizados. Premios iguales o superiores a 182 UVT se pagan únicamente en la entidad fiduciaria.

La apuesta de ColorLoto tiene un valor de: $5.000 IVA incluido.