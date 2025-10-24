Esperamos a que emoción diga si vale la pena grabar: músico Ezequiel Marrero por su proceso creativo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Esperamos a que la emoción diga si de verdad vale la pena grabar el tema”: Ezequiel Marrero

El músico Ezequiel Marrero estuvo en los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar de su trabajo como mesero y su pasión por la música, la cual lo ha llevado a componer sus propias canciones.

¿Hace cuanto se dedica a la música?

“Desde niño. A partir de los 6, 7 años, se despertó en mí una ganas por aprender la música. En mi familia siempre ha habido cantautores, pero nunca un guitarrista.”

¿Qué quiere lograr con su música?

“Me encantaría, primero que todo, que si llegan a conectar con mi música, la que tienen allí en los canales, me dejen un comentario. Eso de verdad me apoyaría muchísimo a seguir creando, a seguir haciendo música para ustedes”, dijo.

¿Por qué dice que su proceso creativo es extraño?

“Porque esperamos a que la emoción diga si de verdad vale la pena grabar el tema. La emoción o el momento. Escuché, no hace mucho un consejo de un cantante que decía que si esa canción que estás escribiendo te queda por 72 horas, esa canción puede conectar con muchas personas.”

Escuchamos un cover con una guitarra de cinco cuerdas y no seis, ¿por qué?

“Una se rompió, y dije que así se queda la esencia de la canción. Así la escucharon la primera vez, así la vimos, y así la dejamos", contó.

Escuche la entrevista completa aquí:

