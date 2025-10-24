“Hemos puesto en aprietos a narcotraficantes”: Petro defiende política antidrogas de Colombia
El presidente Gustavo Petro aseguró que la política antidrogas de Colombia “ha dado buenos resultados”.
“Indudablemente, hemos puesto en aprietos a los narcotraficantes”, aseguró el presidente Gustavo Petro.
Además, agregó que la política antidrogas de Colombia “ha dado buenos resultados”.
Noticia en desarrollo...
