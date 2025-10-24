🔴Liga de Quito vs. Palmeiras: siga minuto a minuto el partido por Copa Libertadores
El conjunto ecuatoriano jugará su primera semifinal en 17 años, mientras que el equipo ‘paulista’ buscará su tercera final en las últimas cinco ediciones.
El conjunto brasileño, que viene de eliminar a River Plate en cuartos de final, ha ganado seis partidos en esta edición del torneo y suma ocho victorias en los ultimos diez encuentros.
Por su parte, Liga de Quito regresa a una semifinal de Libertadores después de 17 años y suma cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos.
El encuentro se disputa en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito, Ecuador.
Siga el minuto a minuto del partido a continuación:
