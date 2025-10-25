Así podrá participar en la cumbre de IA en Medellín, reunión vital para el crecimiento de la ciudad

Bajo el lema “Medellín: capital colombiana de la IA”, Prisa Media reunirá este 28 de octubre a lideres del sector tecnológico, en el Complejo Ruta N, para analizará el impacto de los desarrollos digitales en el crecimiento urbano, la educación y la atención ciudadana.

Desde su declaración como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación en 2021, la capital antioqueña ha liderado múltiples iniciativas que aplican la inteligencia artificial en sectores clave como la salud, la educación y los servicios públicos.

Para analizar ese contexto, el evento contará con la participación de expertos de la academia, el Estado y el sector privado, quienes compartirán a través de conferencias y paneles sus experiencias sobre el uso de la IA para optimizar trámites públicos, mejorar el acceso a la salud y transformar la educación.

Además la agenda contará con la participación de la directora de Ruta N, Carolina Londoño, quien liderará una conferencia sobre generación de valor a través de la ciencia y la innovación.

Medellín: capital colombiana de la IA, la cumbre que posicionará a la “ciudad de la eterna primavera” como un referente en desarrollo tecnológico de América Latina.

