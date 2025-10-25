Bancolombia restableció su operación total tras más de 12 horas con fallas

Bancolombia anunció sobre las 10:00 de la noche de este viernes que ya se encuentran disponibles sus servicios.

“Superamos el problema técnico que tuvimos y puedes utilizar todos nuestros canales físicos y digitales”, señaló la entidad financiera en un comunicado.

Asimismo, se excusó con sus clientes y les agradeció por la paciencia.

“Sabemos que esto te generó inconvenientes y te pedimos disculpas”, aseveró el banco.

Finalmente, Bancolombia afirmó que su compromiso es mejorar y “seguir trabajando”.

Hay que recordar que la entidad señaló en horas de la mañana que la falla se dio en uno de sus servidores.

“Esta mañana detectamos una falla en uno de nuestros servidores que ha afectado el funcionamiento de varios servicios. Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible. Mientras tanto, estaremos informando a nuestros clientes en tiempo real sobre los avances y los servicios que siguen disponibles”, explicó el banco en horas de la mañana de este viernes.