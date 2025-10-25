Dos personas que habían sido secuestradas en el Chocó fueron rescatadas

La Armada rescató a dos personas que habían sido secuestradas, al parecer, por el Grupo Armado Organizado ELN en el municipio de Docordó, Chocó.

La operación inició cuando en un puesto de control fluvial realizado sobre la ribera del río San Juan, tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.24, observaron una embarcación tripulada por cinco personas que se desplazaba de manera sospechosa.

De inmediato, se realizó el llamado para la verificación correspondiente, al notar la presencia de los uniformados tres sujetos se lanzaron al agua y emprendieron la huida hacia el casco urbano de Docordó, mientras tanto, las dos personas restantes, pidieron ayuda, argumentando que minutos antes habían sido sacadas de su lugar de residencia por esos tres sujetos y los habían obligado a abordar la embarcación en contra de su voluntad. Al parecer, uno de los tres sujetos que huyó portaba un arma de fuego. Así mismo, se encontraron seis cartuchos calibre 38.

Las dos personas rescatadas recibieron acompañamiento por parte del personal militar y del inspector de Policía de Docordó, para interponer la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Gracias al Grupo Aeronaval del Pacífico, fueron trasladados y puestos a salvo junto con tres familiares más con el propósito de brindar seguridad y salvaguardar su integridad.