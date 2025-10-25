Julio Sánchez Cristo DJ: Especial de los 100 años de Celia Cruz
PRIMERA HORA
- Cao Cao Maní Picao - Celia Cruz, Tito Puente
- Tu Voz - Celia Cruz, Vicente Fernández El Son De Celia Y Oscar - Celia Cruz, Oscar D’León
- Vasos Vacios - Celia Cruz, Los Fabulosos Cadillacs
- Soy Loco Por Ti America - Celia Cruz, Caetano Velozo
- La Voz De La Experiencia - Celia Cruz, La India
- Oye Cómo Va - Celia Cruz, Tito Puente
- Tu Voz - La Sonora Matancera
- Burundanga - La Sonora Matancera
- Yerbero Moderno - La Sonora Matancera
- La Sopa en Botella - La Sonora Matancera
- Ritmo, Tambo Y Flores - Celia Cruz
SEGUNDA HORA
- Guantanamera - Celia Cruz
- Bemba Colorá - Celia Cruz
- Aquarius / Let The Sun Shine - Celia Cruz, Tito Puente
- Quimbara - Celia Cruz, Johnny Pacheco
- Toro Mata - Celia Cruz, Johnny Pacheco
- La Guarachera - Celia Cruz, Tito Puente
- El Pregón del Pescador - Celia Cruz, Johnny Pacheco
- Bembelequa - Celia Cruz
- Te Busco - Celia Cruz
- La Vida Es Un Carnaval - Celia Cruz
- Usted Abusó - Celia Cruz, Willie Colón
- Que Le Den Candela - Celia Cruz
TERCERA HORA
- Gracia Divina (Live) - Celia Cruz, Orquesta Harlow
- Para decirte adiós - Celia Cruz, Ray Barretto
- Soy Antillana - Celia Cruz, Sonora Ponceña
- La Ceiba Y La Siguaraya - Celia Cruz, Sonora Ponceña
- Déjenme Vivir - Celia Cruz
- Yo Viviré (I Will Survive) - Celia Cruz
- Dos Días En La Vida - Celia Cruz
- Rie y Llora - Celia Cruz
- La Negra Tiene Tumbao - Celia Cruz
- Ay Pena, Penita - Celia Cruz, Lolita