Julio Sánchez Cristo DJJulio Sánchez Cristo DJ

Tendencias

Julio Sánchez Cristo DJ: Especial de los 100 años de Celia Cruz

La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.

Julio Sánchez Cristo DJ

Julio Sánchez Cristo DJ

PRIMERA HORA

  • Cao Cao Maní Picao - Celia Cruz, Tito Puente
  • Tu Voz - Celia Cruz, Vicente Fernández El Son De Celia Y Oscar - Celia Cruz, Oscar D’León
  • Vasos Vacios - Celia Cruz, Los Fabulosos Cadillacs 
  • Soy Loco Por Ti America - Celia Cruz, Caetano Velozo
  • La Voz De La Experiencia - Celia Cruz, La India
  • Oye Cómo Va - Celia Cruz, Tito Puente
  • Tu Voz - La Sonora Matancera 
  • Burundanga - La Sonora Matancera
  • Yerbero Moderno - La Sonora Matancera
  • La Sopa en Botella - La Sonora Matancera 
  • Ritmo, Tambo Y Flores - Celia Cruz

SEGUNDA HORA

  • Guantanamera - Celia Cruz
  • Bemba Colorá - Celia Cruz
  • Aquarius / Let The Sun Shine - Celia Cruz, Tito Puente
  • Quimbara - Celia Cruz, Johnny Pacheco
  • Toro Mata - Celia Cruz, Johnny Pacheco 
  • La Guarachera - Celia Cruz, Tito Puente
  • El Pregón del Pescador - Celia Cruz, Johnny Pacheco
  • Bembelequa - Celia Cruz
  • Te Busco - Celia Cruz
  • La Vida Es Un Carnaval - Celia Cruz
  • Usted Abusó - Celia Cruz, Willie Colón
  • Que Le Den Candela - Celia Cruz

TERCERA HORA

  • Gracia Divina (Live) - Celia Cruz, Orquesta Harlow
  • Para decirte adiós - Celia Cruz, Ray Barretto 
  • Soy Antillana - Celia Cruz, Sonora Ponceña
  • La Ceiba Y La Siguaraya - Celia Cruz, Sonora Ponceña 
  • Déjenme Vivir - Celia Cruz
  • Yo Viviré (I Will Survive) - Celia Cruz
  • Dos Días En La Vida - Celia Cruz
  • Rie y Llora - Celia Cruz
  • La Negra Tiene Tumbao - Celia Cruz
  • Ay Pena, Penita - Celia Cruz, Lolita

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad