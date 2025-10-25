🔴 Napoli vs. Inter EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Serie A
Inter visita el estadio Diego Armando Maradona con el objetivo de seguir sumando para luchar por el primer puesto del ‘Calcio’ italiano.
Se juega la fecha 8 de la Serie A y Napoli recibe la visita del Inter en uno de los partidazos de la jornada, pues son rivales directos ocupando las casillas 3 y 2 respectivamente.
Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación:
Remate fallado por Luis Henrique (Internazionale) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Federico Dimarco con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Internazionale. Corner cometido por Giovanni Di Lorenzo.
Remate rechazado de Lautaro Martínez (Internazionale) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Federico Dimarco con un centro al área.
Falta de Petar Sucic (Internazionale).
Noa Lang (Nápoles) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Francesco Pio Esposito (Internazionale) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Alessandro Buongiorno (Nápoles).
Cambio en Nápoles, entra al campo Eljif Elmas sustituyendo a Matteo Politano.
Cambio en Nápoles, entra al campo Noa Lang sustituyendo a David Neres debido a una lesión.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión David Neres (Nápoles).
Remate rechazado de David Neres (Nápoles) remate con la izquierda desde el centro del área.
Remate rechazado de Piotr Zielinski (Internazionale) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Luis Henrique.
Lautaro Martínez (Internazionale) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Juan Jesus (Nápoles).
Alessandro Bastoni (Internazionale) ha visto tarjeta amarilla.
Alessandro Bastoni (Internazionale) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Matteo Politano (Nápoles).
Falta de Francesco Pio Esposito (Internazionale).
Alessandro Buongiorno (Nápoles) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Cambio en Internazionale, entra al campo Luis Henrique sustituyendo a Denzel Dumfries.
Cambio en Internazionale, entra al campo Davide Frattesi sustituyendo a Nicolò Barella.
Cambio en Internazionale, entra al campo Petar Sucic sustituyendo a Hakan Çalhanoglu.
Falta de Alessandro Bastoni (Internazionale).
Matteo Politano (Nápoles) ha recibido una falta en la banda derecha.
Fuera de juego, Nápoles. David Neres intentó un pase en profundidad pero Scott McTominay estaba en posición de fuera de juego.
¡Gooooool! Nápoles 3, Internazionale 1. Frank Anguissa (Nápoles) remate con la izquierda desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de David Neres.
Falta de Nicolò Barella (Internazionale).
Scott McTominay (Nápoles) ha recibido una falta en la banda derecha.
Cambio en Internazionale, entra al campo Francesco Pio Esposito sustituyendo a Ange-Yoan Bonny.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Internazionale).
Denzel Dumfries (Internazionale) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de David Neres (Nápoles).
¡Gooooool! Nápoles 2, Internazionale 1. Hakan Çalhanoglu (Internazionale) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Decisión del VAR: Penalti Internazionale.
Penalti cometido por Alessandro Buongiorno (Nápoles) con una mano dentro del área.
Remate rechazado de Lautaro Martínez (Internazionale) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Federico Dimarco con un centro al área.
Ange-Yoan Bonny (Internazionale) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Juan Jesus (Nápoles).
Falta de Ange-Yoan Bonny (Internazionale).
Giovanni Di Lorenzo (Nápoles) ha recibido una falta en la zona defensiva.
¡Gooooool! Nápoles 2, Internazionale 0. Scott McTominay (Nápoles) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Leonardo Spinazzola tras un contraataque.
Piotr Zielinski (Internazionale) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Scott McTominay (Nápoles).
Remate fallado por Hakan Çalhanoglu (Internazionale) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Piotr Zielinski.
Francesco Acerbi (Internazionale) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de David Neres (Nápoles).
Ange-Yoan Bonny (Internazionale) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Alessandro Buongiorno (Nápoles).
Empieza segunda parte Nápoles 1, Internazionale 0.
Final primera parte, Nápoles 1, Internazionale 0.
Billy Gilmour (Nápoles) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Denzel Dumfries (Internazionale) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Billy Gilmour (Nápoles).
Remate rechazado de Leonardo Spinazzola (Nápoles) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de David Neres.
Denzel Dumfries (Internazionale) remata al poste izquierdo, remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Alessandro Bastoni con un centro al área.
Remate fallado por Lautaro Martínez (Internazionale) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Denzel Dumfries.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Hakan Çalhanoglu (Internazionale) remate con la izquierda desde fuera del área.
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Giovanni Di Lorenzo (Nápoles) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Federico Dimarco (Internazionale) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Giovanni Di Lorenzo (Nápoles).
Alessandro Bastoni (Internazionale) remata al larguero, remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Hakan Çalhanoglu con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Internazionale. Corner cometido por Juan Jesus.
Fuera de juego, Internazionale. Manuel Akanji intentó un pase en profundidad pero Lautaro Martínez estaba en posición de fuera de juego.
Cambio en Nápoles, entra al campo Mathías Olivera sustituyendo a Kevin De Bruyne debido a una lesión.
Corner,Internazionale. Corner cometido por Giovanni Di Lorenzo.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Kevin De Bruyne (Nápoles).
¡Gooooool! Nápoles 1, Internazionale 0. Kevin De Bruyne (Nápoles) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Se reanuda el partido.
Cambio en Internazionale, entra al campo Piotr Zielinski sustituyendo a Henrikh Mkhitaryan debido a una lesión.
El juego está detenido debido a una lesión Giovanni Di Lorenzo (Nápoles).
El juego está detenido debido a una lesión Henrikh Mkhitaryan (Internazionale).
Penalti a favor del Nápoles. Giovanni Di Lorenzo sufrió falta en el área.
Penalti cometido por Henrikh Mkhitaryan (Internazionale) tras una falta dentro del área.
Remate fallado por Ange-Yoan Bonny (Internazionale) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Nicolò Barella con un centro al área.
Remate fallado por Billy Gilmour (Nápoles) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
Falta de Federico Dimarco (Internazionale).
Matteo Politano (Nápoles) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Henrikh Mkhitaryan (Internazionale).
Remate rechazado de David Neres (Nápoles) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Matteo Politano.
Corner,Nápoles. Corner cometido por Hakan Çalhanoglu.
Falta de Alessandro Bastoni (Internazionale).
Frank Anguissa (Nápoles) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Nicolò Barella (Internazionale) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Lautaro Martínez (Internazionale) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Nicolò Barella.
Remate fallado por Hakan Çalhanoglu (Internazionale) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Nicolò Barella.
Falta de Lautaro Martínez (Internazionale).
Alessandro Buongiorno (Nápoles) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Ange-Yoan Bonny (Internazionale) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Jesus (Nápoles).
Federico Dimarco (Internazionale) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de David Neres (Nápoles).
Corner,Internazionale. Corner cometido por Alessandro Buongiorno.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento