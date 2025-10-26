Benedetti denunció irregularidades en jornada electoral: falta de tarjetones y aumento de quejas

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció varias irregularidades durante el desarrollo de la jornada electoral de este 26 de octubre. “Se han presentado muchos problemas que en elecciones pasadas nunca se habían visto”.

Según Benedetti, se redujeron mesas y puestos de votación, y “en varias partes se acabaron los tarjetones, lo cual nunca había ocurrido”.

También agregó que “esto deja mucho que desear de la gestión que debía haberse realizado con anterioridad para una consulta tan importante, una elección que le permitía a una coalición escoger a sus precandidatos presidenciales”.

Lea aquí: Pacto Histórico pide a la Registraduría ampliar una hora la jornada de votación para su consulta

“El Consejo Nacional Electoral nunca quiso abocar los temas del Pacto Histórico; nunca quiso realmente decidir ni debatir sobre los asuntos relacionados con esta consulta, su tarjetón, y las innumerables recusaciones y decisiones administrativas que debían tomarse”.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo