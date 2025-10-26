Cónclave del nuevo director de la Policía

En Bogotá se llevó a cabo la primera reunión del nuevo director de la Policía, brigadier general William Rincón Zambrano, con todos los generales y coroneles que ejercen funciones de comando y dirección en el territorio nacional.

En esta reunión el ministro de Defensa Nacional, mayor general (RA) Pedro Sánchez Suárez y el nuevo director de la Policía anunciaron que se fortalecerá la investigación criminal, la inteligencia y la cooperación internacional ante la transnacionalización del delito.

Se anunció que se dispuso un servicio en las fases preelectorales, electorales y poselectorales, con énfasis en la protección de aspirantes y candidatos, la seguridad de los puestos de votación y la vigilancia de amenazas emergentes, evitando la ocurrencia de delitos electorales, mediante un trabajo articulado con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y otras entidades.