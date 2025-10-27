¿Está en Bogotá? Cinco museos que debería visitar en el centro de la ciudad
En el corazón de Bogotá se encuentra una gran concentración cultural para Colombia, conozca cuales son los mejores lugares para dar cuenta de ello.
En el centro histórico de Bogotá hay siglos de historia, arte y cultura en unas calles, si vive en Bogotá o está de visita, hay varios museos que puede valer la pena visitar.
Museo del Oro
Este museo es de los más famosos, está ubicado en la Carrera 6 #15 - 88 y alberga una enorme e importante colección de oro y orfebrería precolombina, las piezas que se exhiben allí se lucen por su complejidad, la creatividad y su simbolismo de las culturas que alguna vez habitaron el país.
Museo de Bogotá
También en la Candelaria está el Museo de Bogotá, ubicado en la dirección Calle 10 #3 - 61 y su espacio está dedicado contar la historia de Bogotá y como se ha ido transformando con el tiempo, todo esto con fotos, mapas, arte gráfico y archivos visuales para poder entender y disfrutar la temática de varias maneras.
Museo de Arte Miguel Urrutia
Este museo se ubica en la cuadra sur de la famosa Biblioteca Luis Angel Arango y su especialización en el arte moderno y el arte contemporáneo tanto colombiano como Internacional, siendo también su propia arquitectura un atractivo turístico.
Museo Nacional de Colombia
Este museo es prácticamente un destino por defecto en las rutas turísticas de Bogotá, y no es para menos, es uno de los más antiguos del país, tiene casi 20 salas que cuentan historias desde la época prehispánica hasta la era moderna del país, lo que le deja vivir una gran parte de la historia de Colombia, se ubica en la Carrera 7° #28-66.
Museo de Arte Moderno de Bogotá
Aquí ya se ofrece un ambiente y un arte diferente, pues su diferenciador está en las colecciones del arte de hace no demasiado tiempo, también programa con frecuencia talleres, charlas y eventos para el público general.
Cabe recordar que es importante revisar los horarios de los museos, el costo de sus entradas (Algunos tienen días sin costo) y tener un trayecto planeado para no tener mayores problemas con el tiempo, el costo o el recorrido en el centro.
