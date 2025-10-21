Entrada gratis a 5 museos en Bogotá: ¿Cuáles son y qué días tiene este beneficio? Listado completo

Bogotá

La oferta cultural de Bogotá es diversa y atractiva tanto para turistas y extranjeros, como para los mismos ciudadanos que buscan nuevas experiencias cada día. Los planes artísticos y creativos constantemente llaman la atención de los ciudadanos.

En una encuesta realizada este año por Kantar Ibope Media, una empresa de consultoría a nivel mundial, un 62 % de los bogotanos disfruta salir a los restaurantes de la ciudad, un 53 % les gusta visitar centros comerciales y un 62 % le gusta ir a eventos culturales, teatro, opera y visitar museos.

Precisamente para incentivar estos planes culturales, los museos disponen de un horario y unas fechas durante el mes en las que no cobra al público por la entrada. A continuación le contamos cuáles son estos horarios y días en que aplica.

¿Cuáles son los museos a los que puede ir gratis en Bogotá?

Cada museo tiene una fecha especial en el que les permite a sus visitantes conocerlos sin hacer ningún cobro. Le presentamos los 5 mejores museos que podrá recorrer sin pagar:

Museo Botero

Está ubicado en la Calle 11 # 4-41. Abre todos los días, excepto los martes, y la entrada es gratis.

En el año 2000, el artista Fernando Botero donó al Banco de la República una colección de arte de 208 obras; 123 de su autoría y 85 de artistas internacionales. Esta fue la colección base con la que abrió sus puertas el Museo Botero,

Museo de Bogotá

Está ubicado en la Calle 12b # 2–96. Abre todos los días, excepto los martes, y la entrada es gratis.

La Alcaldía de Bogotá asegura que “este espacio aborda la complejidad y la diversidad de Bogotá a través de exposiciones que narran diversos patrimonios culturales y ambientales“.

Museo Nacional de Colombia

Se trata de uno de los museos más antiguos de América y está ubicado en la carrera 7 # 28-66, en la localidad de Santa Fe.

La entrada es gratuita los miércoles de 3:00 de la tarde a 5:00 de la tarde y el último domingo de cada mes todo el día. Abre de martes a domingo.

Museo Casa del Florero

Está ubicado en la Carrera 7 # 11-28. La entrada es gratuita los miércoles de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. y el último domingo de cada mes todo el día. Abre de martes a domingo.

Museo del Oro

Está ubicado en la Carrera 6 # 15-88. Abre todos los días, excepto los lunes. La entrada es gratuita todos los domingos. Para menores de 12 años y mayores de 60 años la entrada no tiene costo todos los días.

