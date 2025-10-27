Golpe a las disidencias en el Cauca con la incautación de millonario cargamento de marihuana

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la marihuana estaba lista para ser enviada a Centroamérica. Crédito: Ejército Nacional.

La Brigada 29 del Ejército Nacional reportó la incautación de más de media tonelada de marihuana en el norte del Cauca que pertenecerían a las disidencias de las Farc afectando sus restas criminales en más de 900 millones de pesos.

Los hechos se registraron en la vereda Santa Ana, jurisdicción del municipio de Miranda, donde las autoridades ubicaron e incautaron el cargamento tras un procedimiento de allanamiento y registro.

El comandante del batallón de Alta Montaña Número 8, teniente coronel Mario Alberto Celis afirmó que con la incautación se golpean las economías ilícitas de la estructura Dagoberto Ramos, del Bloque Occidental Jacobo Arenas, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ que dejan de comercializar más de 490 mil dosis del alucinógeno.

“De acuerdo con estimaciones preliminares, el material incautado representa una afectación aproximada de $986 millones en Colombia y hasta $2465 millones en mercados internacionales, donde al parecer sería comercializado”, dijo el comandante.

Según el Ministerio de Defensa, la marihuna estaba lista para ser enviada a Centroamérica.

El operativo se realizó en el marco de plan de campaña estratégico Ayacucho Plus en el que participaron la tropas del Ejército Nacional en coordinación con la Policía y la Fiscalía General de la nación.