Policía rechazó “juicio revolucionario” contra compañeros secuestrados

La Policía responsabilizó al ELN por la integridad y la vida del subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y patrullero Fabián Pérez Mendoza, quienes fueron secuestrados en una vía del municipio de Tame (Arauca) el 20 de julio de 2025.

Los funcionarios cumplían labores propias de su cargo, como es investigar ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en concordancia con el acuerdo de paz de La Habana (Cuba) en 2016.

“La Policía Nacional valora y agradece a los organismos humanitarios que de manera permanente han desarrollo gestiones para su liberación, sin embargo, reitera el llamado a este grupo para que devuelva a la libertad a los compañeros secuestrados. Las manifestaciones conocidas, donde se hace referencia a un eventual juicio revolucionari, son contrarias a la Constitución y las leyes y evidencian una total ausencia de legalidad.” Señalaron.

