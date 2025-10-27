Procuraduría llamó a juicio al exgobernador Luis Enrique Dussan por irregularidades en contratación

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario al exgobernador del Huila (2020 - 2023) Luis Enrique Dussan, por las irregularidades encontradas en la construcción de un tramo superior a los 7 kilómetros de la vía La Victoria - San Marcos en ese departamento.

Lea también: Montealegre presenta su último proyecto de ley: una “Guardia de Inteligencia contra el crimen”

Según la investigación y el pliego de cargos determinado, al parecer Dussan conoció de las distintas inconsistencias en el convenio, particularmente en el inicio de los trabajos de adecuación de la vía, pero no hizo nada para exigir al contratista el cumplimiento de la obra.

Le puede interesar Mauricio Aguilar será acusado en la Corte Suprema por presuntas irregularidades en contratación

“Desde el inicio se presentaron deficiencias en los diseños del corredor vial, situación que generó mayores cantidades de obra, incremento del costo inicial y ampliación del plazo de ejecución, dificultades frente a las cuales la administración departamental no habría planteado ninguna fórmula de solución eficiente”, señaló el Ministerio Público.

De acuerdo con la decisión, el propio gobernador Dussan conoció de las inconsistencias en los “pormenores” del contrato, pero sus actuaciones fueron deficientes y el convenio fue liquidado apenas dos años y nueve meses después de los hechos.

Lea más: Procuraduría llama a juicio a exgerente de Imprenta Nacional por contrato de cédulas de extranjería

“Al parecer Dussán López conoció directamente los pormenores de la mora en la continuidad del proyecto y sin embargo aparentemente no actuó de manera oportuna y eficaz para evitar que el proyecto quedara truncado, evitando así la cancelación tardía del contrato Interadministrativo”, indicó el Ministerio Público.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

En materia de cifras, de acuerdo con lo explicado por la Procuraduría, en el fallido contrato se vieron comprometidos más de 18.200 millones de pesos de regalías.