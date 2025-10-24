Mauricio Aguilar será acusado en la Corte Suprema por presuntas irregularidades en contratación

Se abrió indagación preliminar en contra del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. Foto: Colprensa / ÁLVARO TAVERA( Thot )

La Fiscalía General de la Nación acusará el próximo lunes 27 de octubre a las cuatro de la tarde al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por presuntas irregularidades en contratación.

La diligencia se adelantará ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el despacho del magistrado Ariel Augusto Torres.

Según el expediente, el exgobernador Aguilar habría cometido irregularidades en la contratación de dos convenios valorados en más de 8.000 millones de pesos, entre la administración departamental y el Canal TRO para la transmisión de contenidos.

De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía, Aguilar habría delegado en su secretaría Ivonne Rondón la estructuración del convenio, y habría incurrido en debida falta de control de los procedimientos, así como una ausencia de vigilancia del trámite precontractual.

El juicio en contra del exgobernador de Santander se adelantará por la supuesta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado en favor de terceros.

