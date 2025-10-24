Corte Suprema mantiene en libertad al exrepresentante Pedro Nelson Pardo, procesado por Farcpolítica

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra del exrepresentante a la Cámara, Pedro Nelson Pardo.

El excongresista es procesado por su presunta relación con la extinta guerrilla de las Farc, derivado de presuntos acuerdos ilegales con ese extinto grupo ilegal para acceder a una curul en el periodo 2002 - 2006 en la Cámara de Representantes.

Asimismo, el excongresista es investigado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

El caso fue enviado en su momento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), debido a que Pedro Nelson Pardo podría ser un tercero relacionado con las Farc, pero esa jurisdicción negó tener competencia y remitió nuevamente el proceso a la Corte Suprema de Justicia.

Ahora, tras la resolución de la situación jurídica, la Sala de Instrucción pasará a resolver si remite o no a juicio al excongresista ante la Sala de Primera Instancia.