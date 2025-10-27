Usuarios del Icetex pidieron al Senado apoyo para reformar la entidad

En una carta enviada a la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado, un grupo de 302 usuarios, familiares y codeudores del Icetex manifestaron su respaldo al Proyecto de Ley que planteó una reforma estructural al sistema de crédito educativo.

La carta, dirigida al presidente de la Comisión, Julio Elías Chagüi Flórez, y al vicepresidente Alberto Benavides Mora, expuso que la eliminación de los subsidios de tasa de interés y sostenimiento dejó a miles de beneficiarios en una situación económica insostenible.

Según datos oficiales citados por los firmantes, más de 234.000 estudiantes y egresados resultaron directamente afectados por la medida.

El documento recordó que las leyes 1547 de 2012, 1753 de 2015 y 1911 de 2018 garantizaran la entrega de subsidios a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, lo cual no se habría cumplido en los últimos años. Los firmantes afirmaron que el incumplimiento vulneró derechos fundamentales como el acceso y la permanencia en la educación.

También denunciaron que el Icetex realizó modificaciones unilaterales a los créditos argumentando falta de presupuesto, lo que, según ellos, violó los acuerdos iniciales y deterioró la confianza en la entidad. Mencionaron además el uso continuo de la capitalización de intereses, práctica que aseguran “llevó a muchos jóvenes a pagar el doble o el triple del valor original del préstamo sin reducir el capital adeudado”.

Los usuarios solicitaron al Congreso aprobar el proyecto de ley que incluyó puntos como limitar las tasas de interés al IPC + 2 puntos, prohibir la capitalización de intereses, restituir los subsidios de sostenimiento, condonar parte de las deudas y fijar un tope de pago máximo de 1,5 veces el valor prestado.