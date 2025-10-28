Córdoba entre los departamentos con más novedades durante consulta del Pacto Histórico

Montería. Durante la consulta partidista desarrollada por el Pacto Histórico este fin de semana, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre varias novedades que comprometieron el transcurrir de la jornada en algunos lugares.

El reporte de la entidad defensora de derechos humanos indica que Córdoba, fue uno de los departamentos con más novedades en el marco de los comicios que buscaban definir los candidatos a Congreso y a Presidencia, por parte del Pacto Histórico.

En total, desde Córdoba se notificaron seis incidentes relacionados principalmente con cambios en los lugares de instalación de los puestos de votación y largas filas, que complicaron el acceso al sufragio de algunos ciudadanos.

En este sentido, Iris Marín, defensora del pueblo, solicitó a la Registraduría continuar “garantizando los pasos necesarios para seguir adelante con el proceso que conducirá a las elecciones presidenciales y al Congreso de la República”.

Para el caso de Córdoba, la mayoría de los casos eventuales se originaron desde municipios como Montería, Lorica y Planeta Rica.