Diosdado Cabello afirmó que opositor exiliado Leopoldo López “hace tiempo no es venezolano”

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo este lunes (27 de octubre) que el opositor Leopoldo López “hace tiempo no es venezolano”, luego de que el presidente Nicolás Maduro solicitara al Tribunal Supremo de Justicia el retiro de la nacionalidad del líder exiliado.

“Leopoldo López hace tiempo no es venezolano, tiene otra nacionalidad, nadie le está quitando su derecho de ser ciudadano del mundo. Pero más allá de eso, él acepta públicamente enrolarse en un Ejército enemigo contra su propio país. (...) En consecuencia, su nacionalidad corresponde al Ejército de las fuerzas invasoras, no al Ejército de Venezuela”, manifestó Cabello.

En una rueda de prensa del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también ministro venezolano de Interior reiteró que el Gobierno ha advertido que “quien llame a invasión, a agresiones” contra Venezuela será “tratado como enemigo de la patria, con todo lo que esto significa”.

El pasado viernes, Maduro presentó un recurso ante el TSJ para “retirar(le) la nacionalidad” a López, a quien acusa de pedir una “invasión militar”, además de hacer “promoción permanente del bloqueo económico” y un “llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros”, según informó el sábado la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En un comunicado, la funcionaria anunció que la Cancillería y el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) procederían “de inmediato” a la anulación del pasaporte del opositor.

No obstante, la Constitución, en su artículo 35, establece que los venezolanos por nacimiento “no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad” y solo la concedida por naturalización “podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley”.

La solicitud de Maduro se hizo luego de que López dijera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país y que ve la fórmula en la “presión” de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de las aguas venezolanas, lo que Caracas denuncia como una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen”.

López afirmó que incluso avala un ataque estadounidense en suelo venezolano que acabe con Maduro.

Escuche W Radio en vivo aquí: