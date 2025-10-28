EE.UU. mueve su flota desplegada en el Caribe por amenaza del huracán Melissa

Huracán Melissa y bandera de Estados Unidos. Foto: AFP PHOTO / RAMMB/CIRA/ Getty Images

Estados Unidos movió sus embarcaciones desplegadas en el Caribe ante la amenaza del huracán de máxima categoría Melissa.

Washington movilizó en agosto a siete buques de guerra, así como cazas F-35, para luchar contra el tráfico de drogas.

Las fuerzas estadounidenses “han implementado planes para condiciones climáticas adversas y se han alejado de cualquier área donde las condiciones climáticas actuales o pronosticadas sean peligrosas y puedan representar niveles inaceptables de riesgo”, informó el Comando Sur del ejército, conocido como SOUTHCOM

“A pesar de estas acciones recientes, permanecen listos y capaces de cumplir con sus misiones asignadas”, aseguró el comando responsable de las fuerzas estadounidenses en América Central y del Sur.

Estados Unidos comenzó su campaña contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas en el Caribe a principios de septiembre. Washington extendió luego estos ataques a aguas del Pacífico. En total, han matado a 57 presuntos narcos en 14 ataques contra embarcaciones, según un recuento de la AFP en base a cifras oficiales.

La Casa Blanca no ha proporcionado pruebas que demuestren que los objetivos abatidos estuvieran relacionados con el narcotráfico.

Venezuela denuncia que este dispositivo estadounidense tiene como objetivo derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Además de los barcos y aviones de guerra ya desplegados en la zona, el portaviones USS Gerald R. Ford se sumará en breve al operativo.

Escuche W Radio en vivo: