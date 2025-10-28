Ejército Nacional capturó al presunto homicida de líder campesino en Caquetá

Tropas de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional y la Policía lograron materializar la orden de captura contra alias ‘Campoalegre’ en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Alias ‘Campoalegre’ sería el autor material del homicidio de Isidoro Bautista Ortiz, líder campesino, asesinado el pasado 17 de noviembre del año 2024, en el municipio de Campoalegre, Huila.

Este individuo es sindicado por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido privativo de las Fuerzas Militares.

Este sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes.