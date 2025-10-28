En quirófanos improvisados y sin higiene se habrían causado graves lesiones a 24 mujeres de Medellín

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías envió a prisión a tres mujeres que, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, habrían practicado procedimientos estéticos causando graves lesiones al menos a 24 pacientes, en Medellín, Antioquia.

Se trata de: Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, quienes habrían participado directamente en las intervenciones quirúrgicas y en otras labores relacionadas como administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos.

En quirófanos improvisados que fueron acondicionados sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad en viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera de Medellín (Antioquia).

En dichos lugares fueron atendidas alrededor de 48 mujeres que acudieron para que se les practicara un procedimiento estético que estaba en oferta, ‘lipólisis láser con transferencia glútea’.

Según logró verificar la Fiscalía, las mujeres no tenían formación profesional, idoneidad ni experiencia para intervenir en cirugías y otros tratamientos médicos.

“Esta sería la causa de cuadros infecciosos, deformidades permanentes o limitaciones funcionales ocasionadas a 24 mujeres, que acudieron a reclamar por las afectaciones a su salud y no recibieron respuesta”, detalló la Fiscalía.

Debido a esto, una fiscal de la Seccional Medellín las presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.

Las procesadas no aceptaron los cargos y ante la gravedad de los hechos, fueron enviadas a la cárcel.

