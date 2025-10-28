Barranquilla

A sus 68 años, falleció Edwin “Guayacán” Madera, fundador de ‘La Troja’, patrimonio cultural de Barranquilla y sitio emblemático de la ciudad.

El también gerente del icónico establecimiento, nació en Cereté, Córdoba y llegó a Barranquilla cuando era un niño.

Durante su vida, Madera consolidó el que sería el principal centro de la salsa en el territorio, con más de 50 años de historia.

Su deceso se registró este 27 de octubre, en la Clínica del Caribe, después de presentar quebrantos de salud.

Las exequias se cumplirán la tarde de este martes 28 de octubre, en el cementerio Jardines de la Eternidad, sede Norte.

El sensible fallecimiento se confirmó por parte de la organización, que envió sus condolencias a la familia.

Posteriormente, autoridades y figuras políticas de Barranquilla también lamentaron el deceso, y manifestaron la importancia de su legado.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Edwin Madera, “Guayacán”, fundador de La Troja, símbolo de la alegría, la música y la identidad barranquillera. En el 2021 fue protagonista de nuestra serie digital Padres de Tradición, donde nos compartió su historia y el orgullo de ser un papá con un legado inmortal que disfruta todos los carnavaleros”, señaló la organización del Carnaval de Barranquilla.

Cabe mencionar que, por su constante reflejo a la vida artística de Barranquilla, ‘La Troja’ fue declarada Patrimonio Cultural y Musical en 2013.