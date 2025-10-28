Gobierno pidió la renuncia de directivos del sector minero energético

Edwin Palma, ministro de Minas. Foto: EFE/EPA/CHRIS J. RATCLIFFE / POOL / CHRIS J. RATCLIFFE / POOL ( EFE )

Desde el despacho del ministro Minas y Energía, Edwin Palma, se solicitó la renuncia protocolaria a los jefes de cinco entidades adscritas al sector minero energético en el país.

Se trata, entre otras, de las entidades a cargo de la administración de los recursos minerales del Estado y de administrar las reservas de hidrocarburos en Colombia.

Entre los directivos que tendrían que presentar su renuncia protocolaria al ministerio de Minas y Energía están:

El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia

La presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Lina Franco

El director del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro

El director del Instituto de Planificación y Promoción Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), Danny Ramírez

El director de la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, Manuel Peña.

En el caso de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, las renuncias fueron solicitadas a funcionarios de nivel directivo, dado que el periodo de los comisionados es fijo por cuatro años, por lo que no son cargos de libre nombramiento y remoción.

Mientras que en el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, Fenoge, no se solicitó ninguna renuncia, dado que los colaboradores de dicho fondo están en calidad de contratistas.