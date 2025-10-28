Lluvias afectan la movilidad en 12 departamentos del país

Debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, 12 departamentos del país presentan algún tipo de afectación en la red vial nacional, con cinco cierres totales y 25 cierres parciales en diferentes corredores.

Los cierres totales se presentan en los siguientes puntos:

Cundinamarca: Cáqueza – Vía Antigua – Cáqueza, Km 3, sector Cáqueza. Risaralda : Balboa – Vía Balboa – La Virginia, Km 10, sector La Quiebra. Nariño: Tangua – Vía Rumichaca – Pasto, Km 51+100, sector Tablón Obraje. Antioquia : Dabeiba – Carrera 10, perímetro urbano. Meta: Pipiralito – Vía Bogotá – Villavicencio, Km 81+700, sector Quebrada Linda.

“Nuestros uniformados de la Policía de Tránsito se encuentran desplegados en los puntos más críticos del país, acompañando a los conductores, orientando el tránsito y brindando información oportuna sobre las condiciones de las vías. Este trabajo busca mitigar los riesgos y garantizar la seguridad de quienes se movilizan durante la temporada de lluvias”, dijo la brigadier general Claudia Susana Blanco Romero, directora de tránsito.