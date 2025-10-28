Piden sancionar a Petro por no disculparse de llamar “muñecas de la mafia” a las periodistas

El abogado Germán Calderón España y las mujeres periodistas que interpusieron una tutela contra el presidente Petro por usar la expresión “muñecas de la mafia” le pidieron al Consejo de Estado que lo sancione.

Lo anterior, al denunciar que a pesar de que el alto tribunal le solicitó al jefe de Estado retractarse y pedir disculpas en 5 días, alegan que ese pedido de perdón no ha ocurrido.

En el documento radicado ante el Consejo de Estado plantearon que el presidente Petro aún no ha dado cumplimiento a ninguna de las órdenes que determinó la Corte, entre ellas que el pronunciamiento sea en una alocución presidencial.

Esto en vista de que la frase de Petro, que fue considerada vulneratoria, se produjo en una alocución realizada el año pasado.

“El pronunciamiento deberá hacerse en el mismo formato en el que se expresaron las afirmaciones estigmatizantes, esto es, por medio de una alocución presidencial, dirigida específicamente a ese propósito, y sin que pueda ampliarse a otras materias o asuntos a los que suscitan la presente orden”, citaron los accionantes.

Asimismo, tampoco evidenciaron cumplimiento en la orden dada por la Corte Constitucional, relacionada con que en el video de la alocución vulneratoria se colocara un recuadro en el que se reconociera que esas palabras fueron denigrantes contra los derechos de las mujeres comunicadoras.