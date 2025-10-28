Tras su deportación desde Panamá, capturan a presunto integrante de ‘Los Pepes’

Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que, después de una operación coordinada entre INTERPOL Colombia e INTERPOL Panamá, se realizó la captura de un hombre, señalado de pertenecer a la organización criminal ‘Los Pepes’.

El sujeto era requerido por el delito de homicidio, y su detención se logró como resultado de un intercambio de información policial internacional.

El procedimiento de captura se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro, Antioquia, en cumplimiento de una Notificación Azul de INTERPOL, que permitió su localización y posterior deportación desde Panamá.

En el lugar, agentes de la Policía Nacional hicieron efectiva la captura del ciudadano conocido con el alias de ‘Juancho Estilo’, quien sería uno de los encargados de ejecutar homicidios selectivos, cobrar extorsiones y coordinar actividades de tráfico de estupefacientes en el municipio de Soledad, Atlántico.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto mantenía influencia delictiva dentro de la estructura criminal en el sector de Villa Muvdi.

Este también figuraba en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana de Barranquilla y era requerido por una orden judicial vigente emitida por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio, correspondiente a hechos ocurridos en el año 2023.

“Esta captura es el resultado de la cooperación internacional y del trabajo articulado entre las agencias policiales de ambos países. Continuaremos fortaleciendo las acciones conjuntas para ubicar y judicializar a los delincuentes que intentan evadir la justicia colombiana fuera del territorio nacional”, dijo el brigadier general Edwin Masleider Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.