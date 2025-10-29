Con 165 votos, comunidad internacional respaldó en ONU el fin de bloqueo de EE.UU. a Cuba
Entre las abstenciones destacaron las de Ecuador, Letonia y Costa Rica, entre otras
La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles 28 de octubre, un año más y por mayoría (165 votos a favor, 7 en contra -EE.UU., Israel y Argentina, entre ellas- y 12 abstenciones) una resolución no vinculante contra las sanciones de Estados Unidos a Cuba, que se prolongan ya 63 años y han supuesto un duro golpe a la economía de la isla.
En concreto, votaron en contra EE.UU., Israel, Argentina, Paraguay, Ucrania, Macedonia del Norte y Hungría.
Así, los presidentes de Estados Unidos y Argentina, Donald Trump y Javier Milei, agrietaron la casi unanimidad que Cuba había amasado en contra de las sanciones de Washington a la isla, que nunca había recibido siete votos en contra.
La resolución, no vinculante y presentada cada año por Cuba desde 1992, ha contado en los últimos años con un apoyo prácticamente unánime de la comunidad internacional (187 votos a favor de poner fin al bloqueo, con dos en contra, los de EE.UU. e Israel).
Estados Unidos argumentó que Cuba es una “amenaza a la paz y la seguridad”, e incluso ha acusado a La Habana de participar en la guerra en Ucrania y ser una fuente de inestabilidad en Latinoamérica.
