Condenan a 4 años de cárcel a peluquera que, sin ser médica, practicó liposucción a mujer que murió

La juez 64 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a 51 meses, es decir, más de 4 años de prisión, a Brenda Gissele Celeita Angarita, una peluquera que, sin estudios de medicina ni experiencia acreditada, practicó una cirugía estética a una mujer, causándole la muerte.

#NoticiaW | La juez 64 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a 4 años y dos meses de prisión a Brenda Gissele Celeita Angarita, peluquera que practicó una liposucción a una mujer y le causó la muerte, según probó la @FiscaliaCol en el juicio. Ordenaron… pic.twitter.com/LH004qW4tj — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 29, 2025

Además, la juez ordenó la captura inmediata de Angarita, quien fue hallada culpable del delito de homicidio culposo.

La estilista además deberá pagar una multa de 57.045 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que representa 81 millones 203 mil pesos.

Lea también: Envían a la cárcel a mujer que lanzó a su hija de 10 meses al río Bogotá

¿Cuáles son los detalles de caso?

Los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2023 en un salón de belleza que no tenía los permisos establecidos para la prestación de servicios de salud y que estaba ubicado en la localidad de Antonio Nariño, al sur de Bogotá.

De acuerdo con la investigación que adelantó un fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial, “Celeita Angarita, sin contar con estudios de medicina ni la experiencia requerida, comenzó a realizar un procedimiento de liposucción. En medio de la intervención irregular, la mujer convulsionó y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde finalmente falleció de un paro respiratorio”.

Brenda Gissele Celeita Angarita fue declarada responsable del delito de homicidio culposo. Este es un fallo de primera instancia, por lo que se podrán presentar recursos de apelación.