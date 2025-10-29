Condenan a 4 años de cárcel a peluquera que, sin ser médica, practicó liposucción a mujer que murió
La Fiscalía probó en el juicio que la mujer no era profesional de la medicina ni tenía experiencia. Durante 51 meses, es decir, 4 años y dos meses de prisión estará privada de la libertad.
La juez 64 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a 51 meses, es decir, más de 4 años de prisión, a Brenda Gissele Celeita Angarita, una peluquera que, sin estudios de medicina ni experiencia acreditada, practicó una cirugía estética a una mujer, causándole la muerte.
Además, la juez ordenó la captura inmediata de Angarita, quien fue hallada culpable del delito de homicidio culposo.
La estilista además deberá pagar una multa de 57.045 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que representa 81 millones 203 mil pesos.
¿Cuáles son los detalles de caso?
Los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2023 en un salón de belleza que no tenía los permisos establecidos para la prestación de servicios de salud y que estaba ubicado en la localidad de Antonio Nariño, al sur de Bogotá.
De acuerdo con la investigación que adelantó un fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial, “Celeita Angarita, sin contar con estudios de medicina ni la experiencia requerida, comenzó a realizar un procedimiento de liposucción. En medio de la intervención irregular, la mujer convulsionó y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde finalmente falleció de un paro respiratorio”.
Brenda Gissele Celeita Angarita fue declarada responsable del delito de homicidio culposo. Este es un fallo de primera instancia, por lo que se podrán presentar recursos de apelación.