Envían a la cárcel a mujer que lanzó a su hija de 10 meses al río Bogotá

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a la cárcel a una mujer que supuestamente arrojó a su hija de 10 meses al río Bogotá.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de octubre, en el sector Puente de Lata, ubicado en el barrio El Cortijo de la localidad de Engativá, donde la mujer llegó con la niña en sus brazos y, en el momento en que se encontraba en la orilla del afluente, repentinamente la habría arrojado al río y posteriormente se lanzó.

Tras lo ocurrido, los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá rescataron a la menor, que fue trasladada de urgencia a un centro asistencial en el que permanece recluida.

Un fiscal le imputó el delito de tentativa de homicidio, cargo que no aceptó.

Ante la gravedad de los hechos, un juez de Control de Garantías decidió imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.