Nuevo ataque sicarial en Bogotá: dos hombres murieron y una mujer fue capturada

Bogotá

Este martes 28 de octubre se presentó un nuevo ataque sicarial en Bogotá, esta vez en la localidad de Bosa.

Según fuentes, un hombre fue atacado por dos delincuentes que se movilizaban en moto. La víctima recibió tres impactos de bala en su cabeza.

Inmediatamente uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá reaccionaron dando de baja al sicario y a la conductora de la moto la capturan en flagrancia.

De acuerdo con información, la víctima salió de la cárcel el pasado 7 de octubre donde cumplió una condena por hurto, mientras que la mujer capturada tiene antecedentes por tentativa de homicidio y hurto.

