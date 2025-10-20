Ataque sicarial dejó dos heridos en Barranquilla
Los lesionados permanecen siendo atendidos en centros de salud.
En las últimas se confirmó el atentado sicarial que dejó como resultado a dos personas heridas.
El violento episodio se presentó en el sector de Carrizal, en inmediaciones de la calle 50 con carrera 3.
Según lo que se conoció, las víctimas se movilizaban en un vehículo, cuando fueron abordadas por presuntos sicarios a bordo de motocicletas.
Los sujetos los habrían atacado en múltiples oportunidades con arma de fuego.
Tras el ataque, los presuntos autores del crimen huyeron del lugar con rumbo desconocido, mientras las víctimas fueron trasladas a centros de salud donde permanecen siendo atendidos.
Hasta el momento, no se han confirmado las identidades de los ciudadanos. El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades.
