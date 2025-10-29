Corte Constitucional ordena audiencia pública tras grave crisis en el Catatumbo

La Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional fijó para el próximo 11 de noviembre una audiencia pública para tratar la grave crisis humanitaria en el Catatumbo, extendida por la emergencia humanitaria que estalló a inicios de este año.

La determinación fue adoptada tras realizar una visita en terreno y constatar la ausencia de un plan de atención inmediata para implementar las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en materia de alertas tempranas, entre otros temas delicados.

Noticia en desarrollo…