Golpe a ‘tierreros’ en Bogotá: desmontan red eléctrica ilegal instalada en la vereda Quiba Baja

Bajo la fachada de compraventas engañosas, una red de tierreros venía apropiándose ilegalmente de zonas prohibidas en la vereda Quiba Baja al sur de Bogotá, donde ofrecían lotes entre 12 y 15 millones de pesos a familias que querían tener vivienda propia.

Ante la situación, las autoridades encabezadas por la Secretaría de Seguridad adelantaron un operativo para combatir a esta modalidad que dejaba rentas por más de 30 millones de pesos.

Del operativo también participó Enel-Codensa que permitió el desmonte de una instalación eléctrica ilegal.

En total fueron ocho postes desmontados que habrían sido robados en otros lugares de Bogotá e instalados en esta zona de la vereda Quiba Baja. Además, se recuperaron 1.400 metros de cable.

“No vamos a frenar nuestra ofensiva en contra de los tierreros en Bogotá. Ofrecer terrenos de manera fraudulenta no solo es estafar y jugar con los sueños de decenas de familias necesitadas, sino que además pone en jaque los recursos ambientales de la ciudad”, dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Sumado a esto, los delincuentes robaban energía eléctrica de las redes de media tensión que suministran el servicio de luz a la zona de Bella Flor, barrio legalizado del borde urbano rural, y así ofrecían la electricidad de manera irregular en los lotes ilegales.

