Se aplazó imputación a Jorge Mattos: víctimas buscan acuerdo por millonaria estafa

La audiencia en la que la Fiscalía intentaba imputar cargos al empresario Jorge Enrique Mattos Barreros volvió a suspenderse.

Era el cuarto intento de audiencia, programado para este miércoles 15 de octubre, pero no se llevó a cabo porque las partes siguen buscando una conciliación.

Mattos, reconocido desarrollador inmobiliario, es investigado por los delitos de estafa, fraude procesal y urbanización ilegal en el proyecto del edificio Neos Nogal, ubicado al norte de Bogotá.

Según reveló El Tiempo, los copropietarios del edificio, entre ellos exmagistrados, abogados y familiares de un expresidente, están revisando una propuesta de acuerdo presentada por los abogados del empresario.

Esa conciliación incluiría el pago de más de 3.900 millones de pesos por deudas, reparaciones, honorarios y mejoras en el conjunto, con el fin de poner fin al proceso penal.

El documento también plantea que las partes desistan de las denuncias y de los procesos judiciales en curso, lo que podría llevar a que la Fiscalía archive el caso.

El edificio Neos Nogal se hizo conocido porque uno de sus apartamentos iba a ser usado como parte de pago en la defensa de Carlos Mattos, hoy condenado por el caso Hyundai.

Por ahora, el proceso penal contra Jorge Mattos sigue en pausa, mientras se define si el acuerdo entre el empresario y los copropietarios se concreta o no.

