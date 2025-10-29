Jueces de Montería rechazan “presiones” que afectan la independencia judicial

A través de un comunicado los jueces de garantías de la ciudad de Montería exigieron respeto por la institucionalidad y rechazaron las “presiones” que rodean la toma de decisiones por parte de esta rama.

El pronunciamiento de los togados surge luego de que, desde la Policía Metropolitana de Montería se refirieran a la circulación en redes sociales de unos audios que, presuntamente, advertían de la liberación de alias ‘Jean Carlos’, quien fue capturado recientemente tras ser señalado como cabecilla del Clan del Golfo.

Aunque en su momento el coronel Héctor Ruiz, comandante de la institución, afirmó desconocer el origen de los audios, habría manifestado que, de “llegarse a presentar una situación frente a los elementos probatorios que hay en contra de esta persona, se adelantarían las investigaciones correspondientes”.

Para los representantes de la Rama Judicial en Montería, las decisiones “no pueden estar motivadas por presiones, sino en derecho”.

“Este tipo de situaciones se deben manejar y exponer en los distintos comités interinstitucionales que se hacen en el departamento, no se puede poner en tela de juicio el buen nombre de la administración de justicia”, señala el comunicado emitido por los jueces.

En días pasados, a raíz de la liberación de alias “Dayana”, una mujer que había sido capturada por la Policía en Montería, desde la Alcaldía de la capital cordobesa también se insistió en “decisiones judiciales que respalden el trabajo” de la Fuerza Pública.

Finalmente, sobre el caso alrededor de la situación judicial de alias ‘Jean Carlos’, fuentes confirmaron que la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, programada para este miércoles, 29 de octubre, fue suspendida.