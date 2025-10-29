Medellín se consolida como ciudad laboratorio de innovación en salud

Empresarios, académicos y líderes del sector analizaron cómo Medellín impulsa soluciones tecnológicas con impacto en la atención médica. | Foto: W Radio

En el marco del evento “Medellín: Capital colombiana de la IA”, organizado por Prisa Media, expertos en tecnología aplicada a la salud —como Sergio Marín (Netux), Lina Morales (HealthTech Colombia), Camilo Duque (Tenebit) y Jorge Areiza (Kutai)— coincidieron en que la ciudad se está consolidando como referente latinoamericano en salud digital.

Tecnología e inteligencia artificial: una nueva medicina

El fundador de Netux destacó el potencial de la automatización para optimizar los recursos en hospitales y clínicas. | Foto: W Radio Ampliar

El panel fue inaugurado por Sergio Marín, CEO de Netux, quien aseguró que la inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas (IoT) y la analítica de datos son la base de la transformación de la atención médica en Colombia.

Resaltó el rol de los sensores y las plataformas digitales en el monitoreo en tiempo real de los pacientes, señalando que “estos avances no solo mejoran la eficiencia, sino que también acercan la salud a las personas”.

Esa visión fue complementada por Camilo Duque, CEO de Tenebit, quien explicó que la IA está redefiniendo la relación entre médicos y pacientes. “La inteligencia artificial no debe deshumanizar la medicina, sino ayudarnos a mirar mejor al paciente y anticipar riesgos”,afirmó.

Duque destacó el trabajo de la compañía en el acompañamiento de más de 200.000 mujeres gestantes mediante programas tecnológicos personalizados que permiten detectar complicaciones a tiempo.

Salud digital con enfoque humano

La directora de HealthTech Colombia enfatizó que el uso de dispositivos móviles y plataformas digitales puede potenciar la prevención. | Foto: W Radio Ampliar

Por su parte, Lina Morales, directora de HealthTech Colombia, subrayó que la verdadera transformación no radica únicamente en la tecnología, sino en cómo esta cambia la manera en que las personas se relacionan con su salud.

Destacó el papel de las herramientas digitales en la atención a distancia y enfatizó: “Ningún médico será reemplazado si adopta la inteligencia artificial como aliada”.

En la misma línea, Jorge Areiza, CEO de Kutai, insistió en que los avances tecnológicos solo tienen sentido si están respaldados por información de calidad y trabajo colaborativo. “No hay inteligencia artificial sin datos confiables”, enfatizó.

Morales complementó la idea al destacar la importancia de democratizar la información, de modo que cada persona pueda tomar decisiones acertadas sobre su bienestar y prevención.

Desafíos y fortalezas de Medellín en salud digital

Los expertos coincidieron en que la próxima etapa del ecosistema de salud digital será fortalecer la prevención y la salud mental con apoyo tecnológico. | Foto: W Radio Ampliar

Los panelistas coincidieron en que Medellín cuenta con condiciones únicas para liderar la innovación en salud en la región, aunque enfrenta retos significativos. Entre los desafíos, mencionaron la necesidad de fortalecer la salud mental, mejorar la prevención y atender a la creciente población de nómadas digitales que residen en la ciudad.

Como fortaleza, resaltaron la articulación entre universidades, empresas tecnológicas y centros médicos, que ha permitido desarrollar proyectos con impacto real en la atención al paciente y la gestión hospitalaria.

Innovación con propósito social

Más allá de las herramientas, los expertos coincidieron en que la colaboración es la clave del futuro de la salud. Medellín ha demostrado que cuando la tecnología se une con el conocimiento y la voluntad de transformar, la innovación se convierte en un propósito colectivo.

Así, la ciudad se perfila como líder regional en salud digital, poniendo la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial al servicio del bienestar de la comunidad.