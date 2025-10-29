Piden revocar licencia ambiental de filial de Ecopetrol en Sutamarchán

La revocatoria del licenciamiento ambiental de la planta de Ecopetrol y su filial Cenit, fue solicitada por el alcalde de Sutamarchán, Miguel Andrés Rodríguez, quien advirtió un riesgo extremo por las operaciones en el transporte y logística de hidrocarburos, en la Planta y poliducto que tiene la estatal colombiana en ese municipio.

Según la denuncia la Planta en Sutamarchán opera productos altamente inflamables “a presiones de hasta 1.350 psi y caudales superiores a 3.000 barriles por hora, atravesando zonas pobladas, fuentes hídricas y ecosistemas frágiles”, lo que se suma a la reducción drástica de personal operativo, la ausencia de brigadas locales de emergencia y los reiterados casos de robo de combustible, que según el mandatario regional pone en riesgo a la población.

“La vida de las personas y la integridad del ecosistema están en riesgo. No podemos permitir que se siga operando bajo esquemas que degradan la prevención. De no actuar ya, podríamos estar ante un desastre previsible y evitable”, advirtió el alcalde Rodríguez Saavedra.

La solicitud de investigación fue realizada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los ministerios de Trabajo, Ambiente y Minas, la Fiscalía General de la Nación y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

“Estas condiciones multiplican el riesgo de fugas, incendios y explosiones con consecuencias catastróficas para la población y el medio ambiente”, señaló el funcionario.

Finalmente, solicitó a la Fiscalía una investigación penal por presuntas omisiones que agravarían el riesgo de desastre.