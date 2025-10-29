Presidente de Cámara llevará sanción del Partido de la U a instancias internacionales

El presidente de la Cámara, el representante Julián López, del Partido de la U, rompió el silencio este miércoles y aseguró desde una rueda de prensa que recurrirá a varias acciones jurídicas luego de que su colectividad le suspendiera la militancia por tres meses y los castigara quitándole la voz y voto.

Recordemos que la sanción le fue impuesta por lanzar una facción al interior del partido, llamada “La Nueva U” y en oposición la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y demás directivas.

Así pues, López no podrá seguir presidiendo la plenaria de la Cámara. Por esa situación ha recibido solidaridad desde distintos sectores.

López aseguró que con la medida, el partido “se saltó a la “Procuraduría y me tumbó”. Por eso, anunció que acudirá a la Fiscalía para quizá presentar una denuncia penal y, además, que llevará el caso “a instancias internacionales”.

“Yo voy a ir no solamente a contarle este tema a la fiscal para explorar esa posibilidad penal, sino que también vamos a ir a instancias internacionales. Esto no puede ocurrir, que los colombianos a la hora de tener disensos políticos, haya que acabarlos, humillarlos y sacarlos del camino”, dijo.

