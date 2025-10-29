Presunta pirámide de lingotes de oro: Denuncian a hermanos Luna Mallarino por más de $7.000 millones

W Radio conoció en primicia una nueva denuncia por la pirámide de metales preciosos que habría generado pérdidas entre la élite colombiana de más de 7.000 millones de pesos.

Según la denuncia, los hermanos Nicolás y Federico Luna Mallarino serían los presuntos cerebros de este aparente nuevo caso de estafa que tiene a varias víctimas buscando respuestas en la Fiscalía General de la Nación, donde se radicó la denuncia más reciente.

En el documento de 16 páginas conocido por este medio, se advierte que las víctimas identificadas como Victoria Eugenia Garzón del Vasto denunciaron a los hermanos Nicolás y Federico Luna Mallarino por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada en modalidad masa y enriquecimiento ilícito de particulares, luego de resultar afectados con el negocio de exportación de metales preciosos.

El incumplimiento en el pago de los rendimientos y la devolución de los recursos invertidos generó pérdidas que tan solo en este caso superan los 1.400 millones de pesos.

Sin embargo, W Radio conoció que por este caso hay más víctimas que han instaurado denuncias, pidiendo la devolución del dinero.

¿De qué se trata este caso?

El 4 de octubre de 2022 Garzón del Vasto firmó un contrato con la empresa C.I. United Enterprise S.A.S., representada por Federico Luna Mallarino, en la que invirtió 150.000 dólares (alrededor de 578 millones de pesos), con un rendimiento del 3 % mensual.

Un mes después, en noviembre, se hizo un segundo aporte de 330 millones de pesos, como parte del mismo contrato.

Los pagos prometidos se hicieron efectivos hasta septiembre de 2024; desde ese momento, según se lee en la denuncia, se frenaron las transferencias y, al contrario, empezaron las diversas excusas, muchas de ellas relacionadas con contratiempos en la banca estadounidense.

“Todo parecía bien hasta que, el mes de septiembre de 2024, los señores LUNA MALLARINO dejaron de efectuar los pagos correspondientes e iniciaron con una serie de conductas realmente engañosas con el único fin de hacerme creer que, en efecto, devolverían el dinero”, se lee en el documento.

También se detallaron las supuestas excusas utilizadas por los hermanos Luna Mallarino.

“En principio, tanto mi hijo como mi persona nos comunicamos con los señores LUNA MALLARINO, quienes afirmaban cosas como: ‘hubo un huracán y están cerrados los bancos en USA’, ‘tenemos un cheque que no ha hecho canje’ y situaciones similares que, para el momento, no parecían engaños. Sin embargo, con el tiempo fue pasando y el dinero evidentemente no había sido retornado”.

¿Hay presiones en esta presunta pirámide?

Según relata la víctima de esta presunta pirámide de metales preciosos, los hermanos Luna Mallarino habrían presionado para que no se interpusieran denuncias penales ni que acudiera ante las autoridades como condición para devolver el dinero.

En abril de 2025 se planteó una propuesta de pago, la cual consistía en que los supuestos creadores de este modelo de estafa “entregaban como garantía de la deuda el 10% de las acciones de Mineros Wakanda SAS, perteneciente a la empresa CI Delta Pacific SAS. La cual posee los derechos del subcontrato de formalización minera No. QBI-16171-001, bajo el radicado No. 20231002222372, llamada WAKANDA. Este corresponde al área de 32,4375 hectáreas, en el departamento del Huila, ubicado en el departamento de Palermo. A su vez, serán beneficiarios de los frutos recibidos del contrato de explotación denominado (contrato de operación minera) celebrado con OPPM SAS durante los diez años de contrato de este radicado, y su posible extensión si así se desea”.

Precisamente, uno de los condicionantes para que dicho acuerdo de pago se diera consistía en no acudir ante las autoridades.

“No Demanda: El Acreedor se compromete a no presentar ninguna demanda o acción legal en relación con la deuda pendiente, siempre y cuando el Deudor cumpla con los términos de pago establecidos en este Acuerdo”.

Sin embargo, ni la propuesta de pago ni el acuerdo de pago ni mucho menos el acuerdo de pago fueron firmados por las partes.

Estos son los antecedentes del caso

El pasado mes de abril en W Radio se conoció la denuncia de otras presuntas víctimas; se trata de Catalina Ospina y Susana Hergett, quienes al parecer en las mismas circunstancias habrían sido engañadas por los hermanos Luna Mallarino.

Alrededor de 20 personas habrían resultado afectadas por esta presunta pirámide de lingotes de oro, por lo que no se descarta que se configure el delito de captación masiva y habitual de dinero.

El abogado Juan Camilo Brito Larsen, apoderado de las víctimas en este caso, dijo a W Radio que llegarán hasta las últimas instancias para que los hermanos Luna Mallarino, quienes al parecer serían los cerebros de este nuevo modelo de estafa, respondan ante las autoridades y se haga justicia con las familias que, de buena fe, invirtieron sus recursos y ahorros.

