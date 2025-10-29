¿Qué y por qué se formó el grupo delincuencial ‘Mago’? Habló ‘Pipe Tuluá’

‘Pipe Tuluá’, el líder de la Banda La Inmaculada, en entrevista con Crimen y Castigo, reveló qué es y por qué se formó el grupo delincuencial ‘Mago’, una organización que delinque desde las cárceles.

¿Qué es el grupo delincuencial ‘Mago’?

“El Mago es un movimiento que se creó en 2020 y 2021 en las cárceles del país”, afirmó.

Explicó que ‘Mago’ significa “Muerte a Guardianes Opresores” y aclaró que él se entera de las muertes de los guardianes del Inpec a través de los medios de comunicación. Incluso, reveló que él no está dando las órdenes para atentar contra los funcionarios de la entidad.