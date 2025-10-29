SIC confirma sanción a Movistar por contactar a personas de otro operador sin autorización

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una sanción contra Telefónica (Movistar) por $670 millones, por el incumplimiento de deberes relacionados con el tratamiento de datos personales.

La entidad resaltó que “sancionó a Colombia Telecomunicaciones por contactar, de forma reiterada y con fines comerciales, a usuarios de otra empresa de telecomunicaciones a través de mensajes de texto, mensajes vía WhatsApp y llamadas telefónicas, sin contar con la autorización previa, expresa e informada de dichos titulares”.

Por este motivo, la entidad de vigilancia aseveró que vulnera el derecho fundamental al habeas data protegido por la Constitución y por las leyes.

También indicó que “la falta de respeto que suponen las comunicaciones no deseadas, a veces en horas inapropiadas o en momentos inoportunos, molestas e invasivas del espacio privado, no están cobijadas por un ejercicio legítimo de las libertades de los agentes económicos”.