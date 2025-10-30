Banco Falabella Celebra 20 Años Acompañando la Vida de los Colombianos

Colombia

Con más de tres millones de clientes, Banco Falabella se ha consolidado como una entidad financiera integral que ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de los colombianos. Su presencia sólida en el país refleja una gestión basada en la confianza, el crecimiento y la cercanía, atributos que distinguen el trabajo de sus colaboradores y fortalecen la relación con los usuarios.

Bajo el lema “Juntos disfrutando más la vida”, el banco celebra 20 años de trayectoria marcados por la seguridad y la transparencia, valores que han guiado su operación desde su fundación en 2005. A través de esta campaña, la entidad busca conectar con las personas desde la autenticidad y la empatía, reafirmando su compromiso de ser un aliado en la transformación y bienestar de sus clientes.

Asimismo, en estas dos décadas, Banco Falabella no solo ha acompañado a miles de hogares en sus proyectos financieros mediante Cuentas de Ahorros, CDTs, Tarjeta de Crédito y Créditos de Libre Inversión, entre otros, sino que también ha contribuido a que las personas disfruten más la vida con beneficios y descuentos exclusivos.

“Cumplir 20 años en Colombia representa la consolidación de un camino construido sobre la confianza. Las necesidades de nuestros clientes han evolucionado, al igual que nuestro portafolio que hoy ofrece soluciones integrales que combinan lo mejor de la banca con inigualables beneficios y se ha convertido en una oferta para que puedas simplificar y disfrutar más tu vida: que uses tu energía para lo que amas, con la tranquilidad de saber que el Banco Falabella te respalda y multiplica tus oportunidades siempre”. aseguraron desde Banco Falabella.