Ante esa decisión, la Dimayor buscaría un nuevo patrocinador para la liga colombiana.

Foto: (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Peláez De Francisco en La W conoció que hay una preocupación grande en la Dimayor: BetPlay analiza retirarse como patrocinador de la liga colombiana de fútbol.

Esta determinación, que no cae bien en la Dimayor, haría que la entidad busque un nuevo patrocinador para el torneo nacional.

Asimismo, en el programa se reveló que la decisión de BetPlay de retirarse de la carrera por tener el nombre del FPC está relacionada con la imposición de impuestos nuevos sobre los juegos de azar y apuesta.

