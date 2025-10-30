Campamento del Bloque Jorge Suárez Briceño fue ubicado por el Ejército

El Ejército Nacional llegó hasta la vereda Brisas de Duda, en el municipio de Mesetas, Meta, donde localizaron un campamento abandonado que habría sido utilizado por integrantes de la Estructura Éver Castro, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño.

El sitio contaba con 5 estructuras de madera y 2 puestos de centinela destinados a labores de seguridad. Así mismo, se encontró un depósito que contenía 19 cartuchos de munición, proveedores, 4 chalecos multipropósito, 2 radios de comunicación y un escáner.

Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1, adscritas a la Fuerza de Tarea Omega, pusieron este material a disposición de las autoridades competentes y continúan desarrollando operaciones militares en esta zona del suroriente colombiano, con el objetivo de neutralizar y desestabilizar a los grupos armados organizados.