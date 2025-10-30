Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder: Galán por protestas de motociclistas

Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció tras las múltiples manifestaciones que se desarrollaron en Bogotá este jueves 30 de octubre, las cuales fueron protagonizadas –entre otros– por motociclistas que rechazaron las restricciones de movilidad impuestas por la Administración para este fin de semana de Halloween.

El mandatario pidió apoyo de los ciudadanos ante las medidas que se adoptan para asegurar el orden público en la ciudad: “Necesito el apoyo de los bogotanos para recuperar el orden y la seguridad en la ciudad. La sana convivencia de nuestra ciudad depende de que todos cumplamos la ley y las normas cívicas y respetemos los derechos de los demás”.

También aseguró que las medidas anunciadas para el fin de semana de Halloween –del 1 al 3 de noviembre– que implican una restricción a la circulación de motos “son temporales y limitadas, y no tienen otro objetivo que proteger la vida y la seguridad de todos”.

“Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente. Al contrario, es un medio para protegerla”, dijo enfáticamente el alcalde.

Galán también aseguró que se tomó esta decisión por las difíciles situaciones de seguridad y movilidad que se han vivido en los últimos años en medio de la celebración de Halloween.

“Durante los últimos cuatro años, el fin de semana de Halloween se ha convertido en un momento de miedo y caos para muchos. Las rodadas de motos han generado hostigamientos a ciudadanos, accidentes graves, homicidios y violaciones a las leyes de convivencia y tránsito”, aseguró.

Sumado a esto, el alcalde denunció que en los últimos días se han visto convocatorias de motociclistas que afectan la tranquilidad en la capital.

“De un mes y medio para acá, identificamos un aumento en las convocatorias a rodadas provenientes de agrupaciones que promueven los ‘piques’ y el incumplimiento expreso de la ley, muchas de ellas con lenguaje intimidante y provocador. Por eso adoptamos estas medidas”, aseveró.

Por último, Galán dijo que este fin de semana hay varios eventos en Bogotá que requieren un despliegue especial y que, por ese motivo, se tomó la medida. Además, aseguró que tienen presentes las afectaciones que generan las restricciones.

“Somos conscientes de que estas restricciones afectan a un grupo determinado de ciudadanos y sabemos también que muchos de los que se mueven en moto lo hacen respetando la ley. Es a ellos, así como a todos los bogotanos, a quienes quiero pedirles que nos apoyen”, concluyó.

Escuche W Radio en vivo: